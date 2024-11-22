Çankırı'da öğrenciler Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerinin portrelerini çizdi
Çankırı'da öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerinin portrelerini çizdi.
Çankırı'da öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerinin portrelerini çizdi.
Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Programda, şiirler okundu, müzik dinletisi ve oratoryo gösterisi yapıldı.
Programın ardından öğretmenlerine sürpriz yapan öğrenciler, öğretmenlerinin portrelerinin yer aldığı serginin açılışını yaptı.
Program sonunda öğretmenler tarafından, okul müdürü İbrahim Gökmen'e çiçek verildi.
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