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        Çankırı'da öğrenciler Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerinin portrelerini çizdi

        Çankırı'da öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerinin portrelerini çizdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:27 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:27
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        Çankırı'da öğrenciler Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerinin portrelerini çizdi
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        Çankırı'da öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerinin portrelerini çizdi.

        Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Programda, şiirler okundu, müzik dinletisi ve oratoryo gösterisi yapıldı.

        Programın ardından öğretmenlerine sürpriz yapan öğrenciler, öğretmenlerinin portrelerinin yer aldığı serginin açılışını yaptı.

        Program sonunda öğretmenler tarafından, okul müdürü İbrahim Gökmen'e çiçek verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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