Çerkeş Belediyesi tarafından açılan çocuk bakımevi tanıtıldı

Çerkeş'te hizmet vermeye başlayan Çerkeş Belediyesi Zehra Anne Gündüz Çocuk Bakımevi tanıtıldı.

Belediye Başkanı Hasan Sopacı, 170 öğrenci kapasitesi ile 3, 4, 5 ve 6 yaş gruplarına tam gün hizmet veren bakımevini basın mensuplarına tanıttı.

Günde 3 öğün yemek hizmeti sunulan gündüz çocuk bakımevinde menü, diyetisyenler tarafından hazırlanıyor.

Uyku ihtiyacı olan çocuklar için uyku odaları ve çocukların rahatı için her şeyin düşünüldüğü bakımevinde, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve psikolojik gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler ve eğitimler veriliyor.

Sopacı, burada yaptığı açıklamada, eğitimde kreşin önemli yeri bulunduğunu söyledi.

Kadınların iş yaşamına katılabilmesini kreşler aracılığıyla sağladıklarını belirten Sopacı, "İlçemizdeki Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık bin hanım kardeşimiz çalışıyor. Hanım kardeşlerimiz çocuklarını güvenli ve huzurlu bir ortam oluşturduğumuz Çerkeş Belediyesi Zehra Anne Gündüz Çocuk Bakımevine bırakabilir. Yine dijital teknolojinin yaşamımıza bütün şiddetiyle girdiği bir dönemde, çocuklarımızın artık sosyalleşmesi lazım. Küçücük bir çocuk eline telefonu alıyor, odasından çıkmıyor, kimseyle ilişki kurmuyor. İşte kreşler bu anlamda bizim için son derece önemli." dedi.