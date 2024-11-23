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        Çankırı Valiliği, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle uyarıda bulundu

        Çankırı Valiliği, kentin kuzey ve batı ilçelerinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 14:58 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:58
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        Çankırı Valiliği, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle uyarıda bulundu
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        Çankırı Valiliği, kentin kuzey ve batı ilçelerinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre Çankırı'nın kuzey ve batı ilçelerinde bugün akşam saatlerinden itibaren pazar günü sabah saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı (5-20 santimetre) beklendiği belirtildi.

        Yarın öğle saatlerinden sonra ani soğumayla beraber 400 metre rakım üzeri yüksek yerlerde yoğun kar yağışının (20 santimetre üzeri) etkili olacağının beklenildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

        Soğuk hava, kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde yapılması gerekenlerin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Resmi kurum ve kuruluşların yapacağı uyarıları takip etmeleri ve bu uyarılarda belirtilen hususlara riayet etmeleri, zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, araçlarında mutlaka kış lastiği kullanmaları ve zincir, takoz ile çekme halatı bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları, kural dışı ve trafiğin seyrini tehlikeye atabilecek davranışlardan kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, sürücülerimizin araçlarında oluşabilecek arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 112 Acil Çağrı Merkezi ile 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları, can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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