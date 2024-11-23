Çankırı Valiliği, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle uyarıda bulundu

Çankırı Valiliği, kentin kuzey ve batı ilçelerinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre Çankırı'nın kuzey ve batı ilçelerinde bugün akşam saatlerinden itibaren pazar günü sabah saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı (5-20 santimetre) beklendiği belirtildi.

Yarın öğle saatlerinden sonra ani soğumayla beraber 400 metre rakım üzeri yüksek yerlerde yoğun kar yağışının (20 santimetre üzeri) etkili olacağının beklenildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi. Soğuk hava, kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde yapılması gerekenlerin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: