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        Çankırı'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı sebebiyle yaylada mahsur kalan 4 kişiyi ekipler kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 00:24 Güncelleme: 24.11.2024 - 00:37
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        Çankırı'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı
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        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı sebebiyle yaylada mahsur kalan 4 kişiyi ekipler kurtardı.

        İl genelinde etkili olan soğuk havayla birlikte akşam saatlerinde kar yağışı başladı, kentin bazı bölgeleri beyaza büründü.

        Polis ve jandarma ekipleri, il genelinde sürücülere uyarılarda bulunuyor.

        Karayolları ekipleri de kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

        Samsun-İstanbul kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamada kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

        - Yaylada mahsur kalanlara iş makinesiyle ulaşıldı

        Ilgaz ilçesindeki Kırkpınar Yaylası'nda kamp yapan 4 kişi bölgede mahsur kaldı.

        İhbar üzerine İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.

        İş makinesiyle bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan kişileri kurtardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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