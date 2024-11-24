Çankırı'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı

Samsun-İstanbul kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamada kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri de kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

İl genelinde etkili olan soğuk havayla birlikte akşam saatlerinde kar yağışı başladı, kentin bazı bölgeleri beyaza büründü.

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