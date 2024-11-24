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        Çankırı'nın Orta ve Bayramören ilçelerinde eğitime kar engeli

        Çankırı'nın Orta ve Bayramören ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 22:09 Güncelleme: 24.11.2024 - 22:09
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        Çankırı'nın Orta ve Bayramören ilçelerinde eğitime kar engeli
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        Çankırı'nın Orta ve Bayramören ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Orta ve Bayramören ilçelerinde her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 25 Kasım Pazartesi ara verildiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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