Çankırı'nın Orta ve Bayramören ilçelerinde eğitime kar engeli
Çankırı'nın Orta ve Bayramören ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Çankırı'nın Orta ve Bayramören ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Orta ve Bayramören ilçelerinde her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 25 Kasım Pazartesi ara verildiği ifade edildi.
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