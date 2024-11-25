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        Çerkeş Belediye Başkanı kar küreme aracının direksiyonuna geçti

        Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, karla mücadele çalışmasına katılarak kar küreme aracını kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:53 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:53
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        Çerkeş Belediye Başkanı kar küreme aracının direksiyonuna geçti
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        Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, karla mücadele çalışmasına katılarak kar küreme aracını kullandı.

        Hasan Sopacı, kar yağışının ardından ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda yürütülen temizleme çalışmalarını takip etti.

        Kar küreme aracının direksiyonuna geçen Sopacı, cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.

        Belediye Başkanı Hasan Sopacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulusu Mahallesi'nde kar küreme çalışması yaptıklarını söyledi.

        Belediye personelinin ricası üzerine direksiyona geçtiğini belirten Sopacı, şöyle konuştu:

        "Mustafa uykusuz kalmış. 'Başkanım biraz yardımcı olur musunuz, siz kamyon kullanıyorsunuz, karları küreyelim' dedi. Mustafa'ya destek ve yardımcı olmak için geldik, kar kürüyoruz. Mustafa arkadaşımız kar yağışı başladığı geceden sabaha kadar Çerkeş'in bütün yollarını küredi. Vatandaşlarımızdan hiç şikayet almadık. 24 saat her şartta ilçemize hizmet etmek için çalışacağız ve çalışıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

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