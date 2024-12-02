Çankırı'da seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

Ordu'dan Sakarya'ya gitmek üzere D-100 kara yolunda seyreden Salih G. yönetimindeki 35 UH 205 plakalı otomobilin Çerkeş'te motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.

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