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        Çankırı'da seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

        Çankırı'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 23:32 Güncelleme: 02.12.2024 - 23:42
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        Çankırı'da seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
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        Çankırı'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ordu'dan Sakarya'ya gitmek üzere D-100 kara yolunda seyreden Salih G. yönetimindeki 35 UH 205 plakalı otomobilin Çerkeş'te motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.

        Sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.

        Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Araçta bulunanlar yara almazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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