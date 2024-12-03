Çankırı'nın ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi

Çerkeş'te okullarda bulunan özel eğitim sınıflarını da ziyaret eden heyet, öğrencilerle birlikte pasta kesti.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Sertkara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz ve Belediye Meclis Üyesi İsmet Karşıyaka, ilçede yaşayan engelli bireyleri ziyaret ederek moral desteğinde bulundu.

Gösterilerin ardından özel eğitim öğrencileri tarafından teknoloji ve tasarım dersinde yapılan çalışmalar sergilendi, özel eğitim öğrencisi Rabia Kaymaz'ın yaptığı resimlerin sergisi açıldı.

Şehit Murat Somuncu Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Şehit Murat Somuncu Ortaokulu, Şehitler İlkokulu ve Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lİsesi özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.

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