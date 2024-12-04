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        Çankırı'da düzenlenen sözlük tasarım yarışması sonuçlandı

        Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen sözlük tasarım yarışmasının sonuçlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:08 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:08
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        Çankırı'da düzenlenen sözlük tasarım yarışması sonuçlandı
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        Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen sözlük tasarım yarışmasının sonuçlandığı bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında ekim-kasım ayı etkinlikleri doğrultusunda il genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında sözlük tasarım yarışması düzenlendiği ve katılımın yoğun olduğu aktarıldı.

        Açıklamada, sözlük tasarım yarışması sonucunda ilkokulu kategorisinde Güneş İlkokulu Öğrencisi Sümeyye Cor'un birinci, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Yiğit Kayra Yadigar'ın ikinci, Doktor Refik Saydam İlkokulu öğrencisi Mert Koç'un üçüncü, ortaokul kategorisinde, Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Najma Nazarı'nın birinci, Ilgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ortaokul) öğrencisi Betül Yazmış'ın ikinci, Orta Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulu öğrencisi Meryem Kevser Demirarslan'ın üçüncü, lise kategorisinde ise Çankırı Lisesi öğrencisi Yağız Yumuşak'ın birinci, Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Lisesi öğrencileri Rana Nur Özduran'ın ikinci ve Şehriban Ecrin Demirdaş’ın üçüncü olduğu belirtildi.

        Aynı proje etkinlikleri doğrultusunda lise öğrencileri arasında düzenlenen Kaşgarlı Mahmud ve Türk Dilinin İlk Sözlüğü deneme yarışmasında ise Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Sena Nur Gökmen'in birinci, Çankırı Lisesi öğrencisi Elif Defne Kapusuz'un ikinci, TOBB Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Ela Çubuk’un üçüncü olduğu ifade edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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