Çankırı Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölge okulu oldu

Çankırı Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bölge okulu olduğu bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çankırı Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapılan yeni düzenlemelerle birlikte bölge okulu statüsü kazandığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, okulun güçlü altyapısı, nitelikli öğretmen kadrosu ve öğrencilere sunduğu gelişim fırsatları göz önünde bulundurularak bölge okulu olarak belirlenmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, "Bu statü değişikliği, okulun eğitim kapasitesini artırmanın yanı sıra çevre illerden gelen öğrenciler için de önemli bir tercih sebebi olacak." ifadesi kullanıldı.