Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Ankara'da trafik kazasında yaşamını yitiren anne ve 3 çocuğu Çankırı'da toprağa verildi

        Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren anne ve 3 çocuğu Çankırı'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 14:28 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da trafik kazasında yaşamını yitiren anne ve 3 çocuğu Çankırı'da toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren anne ve 3 çocuğu Çankırı'da toprağa verildi.

        Çandır mevkisinde dün kontrolden çıkarak köprülü kavşaktan düşen otomobilde yaşamını yitiren anne Sevim Ünal (52) ile çocukları Ali Alperen Ünal (28), Saniye Esra Ünal (29) ve Büşra Ünal'ın (31) cenazeleri Çankırı'ya getirildi.

        Ahmet Yesevi Camisi'ndeki cenaze namazı öncesi, eşi ve üç çocuğunu kaybeden Ahmet Ünal ile en küçük çocuğu Yavuz Ünal taziyeleri kabul etti.

        Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve üç çocuğun cenazesi Sarıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze namazına, Ünal ailesinin yakınları ile Vali Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Ankara'nın Kalecik ilçesinde dün Çandır mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 18 ABK 392 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprülü kavşaktan düşmüş, kazada araçta bulunan aynı aileden Saniye Esra Ünal, Sevim Ünal, Büşra Ünal, Ali Alperen Ünal ile Hakan Köroğlu (31) araçta sıkışarak hayatını kaybetmişti.

        Kazada yaşamını yitiren Büşra Ünal'ın eşi Hakan Köroğlu'nun cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Moskova'daki Suriye bayrağı değişti
        Moskova'daki Suriye bayrağı değişti
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Guns N' Roses İstanbul'a geliyor
        Guns N' Roses İstanbul'a geliyor
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Çankırı'da eğitimlerini tamamlayan 223 özel harekat polisi yemin etti
        Çankırı'da eğitimlerini tamamlayan 223 özel harekat polisi yemin etti
        Çerkeş OSB'de istihdamın 5 bine çıkarılması hedefleniyor
        Çerkeş OSB'de istihdamın 5 bine çıkarılması hedefleniyor
        Çankırı'da lise öğrencileri Çankırı Adliyesi'ni ziyaret etti
        Çankırı'da lise öğrencileri Çankırı Adliyesi'ni ziyaret etti
        Çankırı'da Yunus Emre Parkı'nda revize çalışmaları tamamlandı
        Çankırı'da Yunus Emre Parkı'nda revize çalışmaları tamamlandı
        Çankırı Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölge okulu...
        Çankırı Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölge okulu...
        Çankırı'da "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi" tanıtıldı.
        Çankırı'da "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi" tanıtıldı.