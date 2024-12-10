Çankırı'da ormanlık alanda sansar, tilki ve tavşan, yiyecek ararken görüntülendi

Kayıtlarda, tilki, tavşan ve sansarın, çevreyi yiyecek için kontrol etmesinin ardından bölgeden ayrıldığı görülüyor.

Bölgede bir süre kayıt alan fotokapan, tilki, tavşan ve sansarı yiyecek ararken kaydetti.

Yaban hayatını izlemek için bir doğasever tarafından ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.

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