Fıkra canlandırma yarışmasında derece yapan öğrencilerden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

Konya'nın Akşehir ilçesinde 8. Uluslararası Fıkra Canlandırma Yarışmasına Çankırı'yı temsil eden öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

"Gölgelerin Gücü Adına" ismiyle hazırladıkları gölge oyunu ile İç Anadolu Bölgesi ikincisi olan Dr. Refik Saydam İlkokulu öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ve müdürlük birimlerini ziyaret ederek, halk filozofu ve mizah kahramanı Nasreddin Hoca'dan alıntılar sundu.