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        Çankırı'da iki katlı ahşap ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 20:10 Güncelleme: 13.12.2024 - 20:10
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        Çankırı'da iki katlı ahşap ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kurtlar Mahallesi'nde Satı D'ye ait iki katlı ahşap evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Çerkeş, Atkaracalar ve Saçak belediyelerinin itfaiye ile polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar oluştu.

        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı ve AK Parti İlçe Başkanı Furkan Altuntaş, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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