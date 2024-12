Çankırı Yeşilay Şubesi yılın en çok gönüllülük faaliyeti yapan şubesi oldu

Çankırı Yeşilay Şube Başkanı İsmail Özcan, 2024 yılı en çok gönüllülük faaliyeti yapan Yeşilay şubesi olduklarını belirtti.

Özcan, Çankırı Yeşilay Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kentte Yeşilay'ın gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgi veren Özcan, 115 Danışma Hattı üzerinden YEDAM'a ulaşanlara, uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla ücretsiz bir şekilde psikolojik ve sosyal destek hizmeti verildiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı ve Yeşilay Genel Merkezinin işbirliğiyle gerçekleşen "Bağımsızlık Seferberliği" süreci hakkında da bilgi veren Özcan, bu seferberlikle birlikte, bağımlılıkla daha etkin bir şekilde mücadele edeceklerini ve daha çok paydaş kazanarak her mahalleye, her sokağa, her eve temas edeceklerini aktardı.

Yaklaşık 10 ay önce göreve başladıklarını ve bu süreçte birçok etkinliğe imza attıklarını belirten Özcan, şöyle konuştu: