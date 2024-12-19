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        Çankırı Yeşilay Şubesi yılın en çok gönüllülük faaliyeti yapan şubesi oldu

        Çankırı Yeşilay Şube Başkanı İsmail Özcan, 2024 yılı en çok gönüllülük faaliyeti yapan Yeşilay şubesi olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:51 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:57
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        Çankırı Yeşilay Şubesi yılın en çok gönüllülük faaliyeti yapan şubesi oldu
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        Çankırı Yeşilay Şube Başkanı İsmail Özcan, 2024 yılı en çok gönüllülük faaliyeti yapan Yeşilay şubesi olduklarını belirtti.

        Özcan, Çankırı Yeşilay Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kentte Yeşilay'ın gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgi veren Özcan, 115 Danışma Hattı üzerinden YEDAM'a ulaşanlara, uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla ücretsiz bir şekilde psikolojik ve sosyal destek hizmeti verildiğini söyledi.

        İçişleri Bakanlığı ve Yeşilay Genel Merkezinin işbirliğiyle gerçekleşen "Bağımsızlık Seferberliği" süreci hakkında da bilgi veren Özcan, bu seferberlikle birlikte, bağımlılıkla daha etkin bir şekilde mücadele edeceklerini ve daha çok paydaş kazanarak her mahalleye, her sokağa, her eve temas edeceklerini aktardı.

        Yaklaşık 10 ay önce göreve başladıklarını ve bu süreçte birçok etkinliğe imza attıklarını belirten Özcan, şöyle konuştu:

        "Türkiye'de 120 tane Yeşilay şubesi var. Bu 120 Yeşilay şubesi içerisinde en çok gönüllü etkinliği yapan şubesi olmuşuz. Bizim zaten özellikle temmuz, ağustos, eylül aylarında aylık birinciliklerimiz vardı. Burada nüfusa oranlamıyorlar. Ben hayır anlamında İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerle de yarışıyorum. Ama mütevazi bir Çankırı şehrinden en çok Türkiye'de gönüllü etkinliği yapan şubesi olmuşuz. Bu işe sıfırdan başladık. 10 ay gibi bir süre içerisinde toplamda buraya kadar çok iyi geldiğimizi düşünüyorum. Bu anlamda tüm ekibe teşekkür ederim. Yıl bazında da 12 aylık süreçte biz 10 aydır bu işin içerisinde olmamıza rağmen en çok gönüllü etkinliği yapan birinci şubesi olduk. Yani yılın şubesi olduk Çankırı şubesi olarak. Topluluk düzeyinde de üniversite topluluğumuzda 178 üniversite topluluğundan üçüncü olduk. Yani bu da yılın en çok gönüllü yapan üçüncü topluluğu oldu. Bu çok kıymetli. Bunlar bizim için sembolik gösterge ama bizi de motive eden, hayırda yarışmamıza vesile olan şeyler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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