Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da ilkokul öğrencileri TKDK İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti

        Çankırı'da Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri, Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme Kurumu (TKDK) Çankırı İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 14:23 Güncelleme: 18.12.2024 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da ilkokul öğrencileri TKDK İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri, Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme Kurumu (TKDK) Çankırı İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti.

        TKDK Çankırı İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Yerli Malı Haftası kapsamında Doktor Refik Saydam İlkokulu öğrencilerinin misafir edildiği belirtildi.

        Ziyarette öğrencilere kentteki yerel işletmelerde üretilen ürünlerin ikram edildiği aktarılan açıklamada, "Yerli ve milli üretimin önemini, onların hayallerine ortak olup bu ülkeye gelecekte yapacakları katkıları konuştuk. Keyifli zamanlar geçirdiklerini umuyor, öğretmenimiz Esra Aydın ve eşlik eden velilerimize teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Müsilaj Marmara'da!
        Müsilaj Marmara'da!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı

        Benzer Haberler

        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı
        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı
        Çankırı Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Ankara ziyareti
        Çankırı Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Ankara ziyareti
        Orta ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı
        Orta ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı
        Çankırı'da tarihi konak yangında kullanılamaz hale geldi
        Çankırı'da tarihi konak yangında kullanılamaz hale geldi
        Çankırı Valiliğinden okulların tatil olduğu iddialarına yalanlama
        Çankırı Valiliğinden okulların tatil olduğu iddialarına yalanlama
        Karla kaplanan Yapraklı Büyük Yayla dron ile görüntülendi
        Karla kaplanan Yapraklı Büyük Yayla dron ile görüntülendi