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        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı

        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişinin yakalandığı, 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:51
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        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı
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        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişinin yakalandığı, 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 9-16 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlar sonucu çeşitli suçlardan aranan 37 kişinin yakalandığı 1 kişinin tutuklandığı, ayrıca izinsiz kazı yapmak suçundan da 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

        Ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 18 yabancı uyruklu kişi hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Üç narkotik ve 1 siber operasyonunda 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Yapılan operasyon ve denetimlerde 1 gram esrar, 203 gram sentetik ecza hapı, 9,39 gram metamfetamin, 5 kilogram patlayıcı madde olarak değerlendirilen kimyasal madde, 10 adet 1750 gram ağırlığında dinamit lokumu, 12 adet akü, 1 dedektör ele geçirildi. Ayrıca Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerinden 1464 araç sürücüsüne 2 milyon 613 bin 66 lira idari işlem uygulanmış, 61 araç trafikten men edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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