Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişinin yakalandığı, 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 9-16 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlar sonucu çeşitli suçlardan aranan 37 kişinin yakalandığı 1 kişinin tutuklandığı, ayrıca izinsiz kazı yapmak suçundan da 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.