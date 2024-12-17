Çankırı Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Ankara ziyareti
Çankırı Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik Ankara gezisi düzenlendi.
Çankırı Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik Ankara gezisi düzenlendi.
Tarih ve kültür deneyimi yaşatmak amacıyla öğrencilere yönelik gezide, Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyaret edildi.
Atatürk’ün hayatı, Cumhuriyet'in kuruluş ve kurtuluş mücadelesi hakkında rehberlerden bilgi alan öğrenciler, Atatürk’ün Türk milletine kazandırdığı değerleri yakından görerek öğrenme imkanı kazandı.
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