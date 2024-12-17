Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Ankara ziyareti

        Çankırı Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik Ankara gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:32 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Ankara ziyareti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik Ankara gezisi düzenlendi.

        Tarih ve kültür deneyimi yaşatmak amacıyla öğrencilere yönelik gezide, Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyaret edildi.

        Atatürk’ün hayatı, Cumhuriyet'in kuruluş ve kurtuluş mücadelesi hakkında rehberlerden bilgi alan öğrenciler, Atatürk’ün Türk milletine kazandırdığı değerleri yakından görerek öğrenme imkanı kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        Oksijen yerine azot gazı verilmişti! Ege Avcı'dan acı haber!
        Oksijen yerine azot gazı verilmişti! Ege Avcı'dan acı haber!
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dalgalar mühürletti!
        Dalgalar mühürletti!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Orta ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı
        Orta ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı
        Çankırı'da tarihi konak yangında kullanılamaz hale geldi
        Çankırı'da tarihi konak yangında kullanılamaz hale geldi
        Çankırı Valiliğinden okulların tatil olduğu iddialarına yalanlama
        Çankırı Valiliğinden okulların tatil olduğu iddialarına yalanlama
        Karla kaplanan Yapraklı Büyük Yayla dron ile görüntülendi
        Karla kaplanan Yapraklı Büyük Yayla dron ile görüntülendi
        Çankırı'dan kısa kısa
        Çankırı'dan kısa kısa
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, AK Parti Çankırı İl Kongresi'nde ko...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, AK Parti Çankırı İl Kongresi'nde ko...