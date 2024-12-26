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        Çankırı'da lise öğrencileri Yer Altı Tuz Şehri'ni gezdi

        Yapraklı ilçesinde eğitim gören lise öğrencileri, bilgilendirici ve eğitici etkinlikler kapsamında Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:50 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:50
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        Çankırı'da lise öğrencileri Yer Altı Tuz Şehri'ni gezdi
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        Yapraklı ilçesinde eğitim gören lise öğrencileri, bilgilendirici ve eğitici etkinlikler kapsamında Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret etti.

        Çankırı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Yer Altı Tuz Şehri'ne yaptıkları ziyarette, tuz madeninin tarihçesi, yer altındaki yaşam ve bölgenin yer altı zenginlikleri hakkında öğretmenlerinden bilgi aldı.

        ​Gezi sırasında öğrencilere, Çankırı'nın tuz yataklarının binlerce yıl öncesine dayanan geçmişi olduğu ve tarih boyunca birçok medeniyeti etkilediği anlatıldı.

        Gezi kapsamında lisenin hasta ve yaşlı hizmetleri bölümü öğrencileri, Yer Altı Tuz Şehri’nin sağlığa faydalarının ortaya konulması için yürütülen "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi" hakkında da bilgi edindi.

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