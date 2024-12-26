Çankırı'da lise öğrencileri Yer Altı Tuz Şehri'ni gezdi

Yapraklı ilçesinde eğitim gören lise öğrencileri, bilgilendirici ve eğitici etkinlikler kapsamında Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret etti.

Çankırı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Yer Altı Tuz Şehri'ne yaptıkları ziyarette, tuz madeninin tarihçesi, yer altındaki yaşam ve bölgenin yer altı zenginlikleri hakkında öğretmenlerinden bilgi aldı.