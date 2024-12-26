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        Çankırı'da öğrencilere sağlıklı beslenme ve gıda okur yazarlığı eğitimi verildi

        ​Çankırı'da, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" kapsamında Kurşunlu, Çerkeş ve Atkaracalar ilçelerinde pilot okullardaki öğrencilere sağlıklı beslenme ve gıda okur yazarlığı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:22 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:22
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        Çankırı'da öğrencilere sağlıklı beslenme ve gıda okur yazarlığı eğitimi verildi
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        ​Çankırı'da, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" kapsamında Kurşunlu, Çerkeş ve Atkaracalar ilçelerinde pilot okullardaki öğrencilere sağlıklı beslenme ve gıda okur yazarlığı eğitimi verildi.

        ​Diyetisyen Buse Yılmaz ve Okul Sağlığı İl Sorumlusu Mehmet İnal tarafından gerçekleştirilen eğitimlere Şehit Aydın Çopur Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çerkeş Anadolu Lisesi, Çerkeş 19 Mayıs Çok Programlı Anadolu Lisesi, Atkaracalar Şehit Hakkı Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Atkaracalar Cumhuriyet Ortaokulu'ndan 408 öğrenci ve 20 öğretmen katıldı.

        ​Eğitim programı ile öğrencilere dengeli ve doğru beslenmenin önemi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak ve gıda okuryazarlığının artırılması amaçlıyor.

        Eğitmenler, öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlıkları, doğru gıda seçimleri, paketli gıdaların içeriği, etiket okuma ve dengeli diyetin yaşam kalitesine katkıları hakkında bilgi verdi.

        ​Programın bir parçası olan gıda okuryazarlığı eğitiminde de öğrencilere gıda etiketlerinin nasıl okunacağı, içeriklerin ne anlama geldiği ve gıda maddelerinin besin değerleri hakkında bilinçlendirici bilgi aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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