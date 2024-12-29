Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Çankırı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 12:44 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreste yapılan aramada, 45 litre etil alkol, el yapımı 55 litre şarap, 15 litre rakı ve 5 litre viski, 2 bandrolsüz votka, 6 arpa aroması, yaş üzüm aroması, 5 gıda aroması, 2 anason yağı, 2,4 kilogram bira mayası, 1 kilogram kokteyl, 10 alkol oran belirleme kiti ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Annesine tepki yağdı
        Annesine tepki yağdı
        "Düzenli ödeme yapan tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak"
        "Düzenli ödeme yapan tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak"
        Bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        "Toplum AI'nin gücünü farkında değil"
        "Toplum AI'nin gücünü farkında değil"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!

        Benzer Haberler

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde karla kaplanan çam ormanları dronla görüntül...
        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde karla kaplanan çam ormanları dronla görüntül...
        Çankırı'dan kısa kısa
        Çankırı'dan kısa kısa
        Bakan Işıkhan: Mevzuat çerçevesinde müracaat eden her belediyeye kolaylık s...
        Bakan Işıkhan: Mevzuat çerçevesinde müracaat eden her belediyeye kolaylık s...
        Bakan Işıkhan, AK Parti Çankırı Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu:
        Bakan Işıkhan, AK Parti Çankırı Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu:
        Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki çam ormanları dronla görüntülendi
        Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki çam ormanları dronla görüntülendi
        Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar ve sis etkili oluyor
        Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar ve sis etkili oluyor