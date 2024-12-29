Çankırı'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Belirlenen adreste yapılan aramada, 45 litre etil alkol, el yapımı 55 litre şarap, 15 litre rakı ve 5 litre viski, 2 bandrolsüz votka, 6 arpa aroması, yaş üzüm aroması, 5 gıda aroması, 2 anason yağı, 2,4 kilogram bira mayası, 1 kilogram kokteyl, 10 alkol oran belirleme kiti ele geçirildi.

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