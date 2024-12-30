Çankırı'da kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB için bilgilendirme yapıldı

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (KUZKA) yapılan yazılı açıklamada, Çankırı Valiliği Toplantı Salonu'nda Eldivan ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi için KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç tarafından "Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu" çalışmasıyla ilgili sunum yapıldığı belirtildi.

Toplantıda, Çankırı’nın Eldivan ilçesinde yaklaşık 961 bin dekarlık alan üzerine inşa edilecek sera organize sanayi bölgesinde, modern tarım ve sürdürülebilir gıda üretimine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"TR82 Bölgesi’nde tarımı desteklemenin yanı sıra Ankara ve çevre illerinin de sebze ve meyve ihtiyacının karşılanacağı OSB’de, her birinin yaklaşık büyüklüğü 10 ila 12,8 dekar arasında değişen 70 adet sera parseli ile üretilen ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için de 11 adet sanayi parseli yer alıyor. Sebze ve meyve üretiminin yapılacağı seralarda, doğal gaz ısıtma sistemleri kurulacak, sulama ihtiyacı ise Ekinne Göleti’nden karşılanacak. Seralarda, çevrenin korunması için de sıfır atık ilkesine uygun olarak, çevreye karşı duyarlı üretim modeli uygulanacak. Bölgede bu alanda ilk olma özelliği taşıyacak sera organize sanayi bölgesinde, aynı zamanda yeni teknolojiler kullanılarak 11 ay boyunca üretim yapılacak. Bölgenin büyük oranda sebze ve meyve ihtiyacını karşılayacak seralarda domates, salatalık, biber, patlıcan ve tıbbi aromatik bitki yetiştirilecek. KUZKA tarafından hazırlanan fizibilite raporuna göre, ekonomik olarak oldukça karlı olduğu tespit edilen projenin, Eldivan ilçesinde uygulanması halinde, bölge istihdamına, ekonomisine canlılık kazandırması, ilçenin de ileriki dönemlerde tarımsal üretimde bir cazibe merkezi haline gelmesi ön görülüyor."