Çankırılı kadınlar yerin 150 metre altında nefes egzersizi yaptı

Etkinliğe, Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar ve Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in eşi Betül Esen de katıldı.

Katılımcılar etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, tuz mağarasının havasının kendilerine pozitif etkisinin olduğunu ifade ettiler.

"Yeni Yıla Sağlıklı Bir Nefes" sloganıyla Yer Altı Tuz Şehri'nde düzenlenen programda katılımcılara doğru nefes alma teknikleri, nefes egzersizleri sayesinde stresi kontrol altında tutma, vücutlarını tanıma, bağışıklık sistemlerini güçlendirme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirme gibi gündelik hayatta uygulanabilecek pratik rutinler öğretildi.

Çankırılı kadınlar yerin 150 metre altındaki Yer Altı Tuz Şehri'nde nefes egzersizi yaptı.

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