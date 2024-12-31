Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı
Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapan personeli ziyaret etti.
Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapan personeli ziyaret etti.
Kaymakamı Bulgurlu ile Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Fırat Din, ilçenin farklı noktalarındaki asayiş uygulamalarına katılarak personelin ve vatandaşın yeni yılını kutladı.
Bulgurlu, görevi başında olan itfaiye ve sağlık personelini de ziyaret etti.
Öte yandan uygulama noktalarında gerçekleşen denetimlerde alkol ve kimlik kontrolü yapıldı.
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