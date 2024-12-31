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        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı

        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapan personeli ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 23:48 Güncelleme: 31.12.2024 - 23:48
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        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı
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        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapan personeli ziyaret etti.

        Kaymakamı Bulgurlu ile Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Fırat Din, ilçenin farklı noktalarındaki asayiş uygulamalarına katılarak personelin ve vatandaşın yeni yılını kutladı.

        Bulgurlu, görevi başında olan itfaiye ve sağlık personelini de ziyaret etti.

        Öte yandan uygulama noktalarında gerçekleşen denetimlerde alkol ve kimlik kontrolü yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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