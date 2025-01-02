Çankırı'da ortaokul öğrencileri ÇAKÜ'lü yabancı uyruklu öğrencileri sınıflarında misafir ediyor

Çankırı İsmet İnönü Ortaokulu öğrencileri Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) eğitim gören yabancı uyruklu gençleri sınıflarında ağırlayarak uygulamalı eğitim alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsmet İnönü Ortaokulu ve ÇAKÜ Dil Merkezi ile yürütülen "Çocuklarımız Konuşarak Öğreniyor" projesi kapsamında 5. sınıf öğrencilerinin ÇAKÜ bünyesinde eğitim gören yabancı uyruklu gençleri sınıflarında misafir ettiği belirtildi.