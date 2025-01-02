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        Çankırı'da ortaokul öğrencileri ÇAKÜ'lü yabancı uyruklu öğrencileri sınıflarında misafir ediyor

        Çankırı İsmet İnönü Ortaokulu öğrencileri Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) eğitim gören yabancı uyruklu gençleri sınıflarında ağırlayarak uygulamalı eğitim alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:39 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:30
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        Çankırı'da ortaokul öğrencileri ÇAKÜ'lü yabancı uyruklu öğrencileri sınıflarında misafir ediyor
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        Çankırı İsmet İnönü Ortaokulu öğrencileri Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) eğitim gören yabancı uyruklu gençleri sınıflarında ağırlayarak uygulamalı eğitim alıyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsmet İnönü Ortaokulu ve ÇAKÜ Dil Merkezi ile yürütülen "Çocuklarımız Konuşarak Öğreniyor" projesi kapsamında 5. sınıf öğrencilerinin ÇAKÜ bünyesinde eğitim gören yabancı uyruklu gençleri sınıflarında misafir ettiği belirtildi.

        Öğrencilerin İngilizce dersinde öğrendikleri bilgileri sınıflarına misafir ettikleri yabancı uyruklu gençlerle sohbet ederek uygulamalı hale getirdikleri belirtilen açıklamada, "Etkinlikle birlikte, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalışmaları kapsamında öğrencilerin bağlam temelli becerilerini geliştirmek amacıyla gerçek yaşam durumlarını içeren bir yapı oluşturarak bilginin beceriye dönüştürülmesi amaçlanıyor. İsmet İnönü Ortaokulu yetkilileri, bu tür uygulamalı İngilizce eğitim metotlarının sadece dil bilgisi kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin öz güvenlerini artırdığını ve dil bariyerlerini aşmalarına yardımcı olduğunu belirtiyorlar." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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