Çerkeş ilçesinde Regaip Kandili idrak edildi
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.
Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Çerkeş 4. Murat Camisi'nde program düzenlendi.
Piri Sani Seyyid Mustafa Çerkeşi Kur'an Kursu öğrencileri tarafından ilahiler söylendi, Mevlid-i Şerif okunmasının ardından dua edildi.
Cami çıkışında hayırseverler tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
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