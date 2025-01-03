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        Çerkeş ilçesinde Regaip Kandili idrak edildi

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 08:55 Güncelleme: 03.01.2025 - 08:55
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        Çerkeş ilçesinde Regaip Kandili idrak edildi
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

        Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Çerkeş 4. Murat Camisi'nde program düzenlendi.

        Piri Sani Seyyid Mustafa Çerkeşi Kur'an Kursu öğrencileri tarafından ilahiler söylendi, Mevlid-i Şerif okunmasının ardından dua edildi.

        Cami çıkışında hayırseverler tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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