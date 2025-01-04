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        Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor

        Çankırı-Ankara kara yolunda etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 12:50 Güncelleme: 04.01.2025 - 12:50
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        Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
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        Çankırı-Ankara kara yolunda etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Çankırı-Ankara kara yolu Şabanözü ilçesi mevkisinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, Şabanözü üzerinden Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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