Çankırı AFAD İl Müdürü Matur, gazetecilerle bir araya geldi
Çankırı AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Çankırı AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda gazetecileri ağırlayan Matur, gazetecilerin gününü kutladı.
Kurumun çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi veren Matur, soruları da yanıtladı.
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