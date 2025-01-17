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        Orta'da ilkokul öğrencilerinin dönem sonu sergisi açıldı

        Orta Kaymakam Sabahattin Çakır İlkokulu dönem sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:40 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:46
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        Orta'da ilkokul öğrencilerinin dönem sonu sergisi açıldı
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        Orta Kaymakam Sabahattin Çakır İlkokulu dönem sonu sergisi açıldı.

        Öğrencilerin dönem boyunca hazırladığı el işi eserlerinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkan Vekili Murat Cambaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer tarafından açılışı gerçekleştirilen sergide öğrenciler tarafından katılımcılara bilgi verildi.

        Ayrıca okulun birinci sınıfında eğitim gören öğrencilere "okumayı öğrendim" madalyası verildi.

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