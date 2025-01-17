Orta'da ilkokul öğrencilerinin dönem sonu sergisi açıldı

Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkan Vekili Murat Cambaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer tarafından açılışı gerçekleştirilen sergide öğrenciler tarafından katılımcılara bilgi verildi.

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