Çankırı'da jandarma ekipleri öğrencilere karne dağıttı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, Şabanözü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan ilkokul ziyaret edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.