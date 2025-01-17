ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı ziyaret etti

Ziyarette, üniversitenin yenilikçi projeleri ve uluslararasılaşma stratejisinin de değerlendirildiği aktarılan açıklamada, Rektör Çiftçi'nin desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a teşekkür edip kendisini üniversiteye davet ettiği kaydedildi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ziyarette üniversitenin kamu-üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürüttüğü projeler ve bölgesel kalkınmaya yönelik katkıların ele alındığı belirtildi.

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