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        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı ziyaret etti

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:35 Güncelleme: 17.01.2025 - 18:03
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        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı ziyaret etti
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        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.

        ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ziyarette üniversitenin kamu-üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürüttüğü projeler ve bölgesel kalkınmaya yönelik katkıların ele alındığı belirtildi.

        Ziyarette, üniversitenin yenilikçi projeleri ve uluslararasılaşma stratejisinin de değerlendirildiği aktarılan açıklamada, Rektör Çiftçi'nin desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a teşekkür edip kendisini üniversiteye davet ettiği kaydedildi.

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