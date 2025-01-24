Çankırı Müftüsü Şahin, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

Çankırı Müftüsü Mehmet Şahin, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, 26 Ocak Pazar günü Miraç gecesinin idrak edileceğini belirtti.

Miraç Kandili hakkında bilgi veren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu geceyi değerlendirme adına kaza ve nafile namaz kılabilir, Kur'an okuyarak tövbe ve istiğfarda bulunabiliriz. Gönülden Rabb'imize yalvarıp dua ederek arınma ve manevi yükseliş adına başlangıç yapabiliriz. Bu gece her birey, kendi miracının yollarını aramalıdır. Bu vesileyle kadın, erkek, çocuk, genç tüm Çankırılı kardeşlerimi kandil gecesinde camilerimizde icra edilecek olan programımıza davet ediyorum. Miraç gecesinin başta Çankırı’mız olmak üzere ülkemize, İslam ümmetine ve özellikle işgal altında bulunan Filistin’e barış ve huzur getirmesini, birlik beraberlik ve kardeşliğe vesile olmasını yüce Rabb'imden niyaz ediyorum."