Vefat eden 15 Temmuz gazisi Osman Aydın, Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Aydın’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Fırat Taşolar, Kızılırmak Kaymakamı Emrah Özbek, Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, Kızılırmak Belediye Başkanı Erol Şentürk, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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