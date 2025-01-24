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        Vefat eden 15 Temmuz gazisi Osman Aydın, Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı

        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 15 Temmuz gazisi Osman Aydın'ın cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 19:56 Güncelleme: 24.01.2025 - 19:56
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        Vefat eden 15 Temmuz gazisi Osman Aydın, Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 15 Temmuz gazisi Osman Aydın'ın cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

        Ankara'daki bir hastanede yaşamını yitiren Aydın'ın cenazesi, memleketi Kızılırmak ilçesine getirildi.

        İlçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, aile mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Aydın’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Fırat Taşolar, Kızılırmak Kaymakamı Emrah Özbek, Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, Kızılırmak Belediye Başkanı Erol Şentürk, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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