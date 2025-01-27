Çankırı'da D-100 kara yolunda sis etkili oldu
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle D-100 kara yolunda etkili oldu.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle D-100 kara yolunda etkili oldu.
Sürücüler, sis nedeniyle yolda yavaş ilerlerken, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Kent içi ve şehirler arası güzergahlarda seyreden sürücülerin, araçlarının farlarını yakarak düşük hızda ilerlediği görüldü.
Trafik ekipleri, kazaların yaşanmaması için sürat yapılmaması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.
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