Çankırı'da D-100 kara yolunda sis etkili oldu

Trafik ekipleri, kazaların yaşanmaması için sürat yapılmaması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle D-100 kara yolunda etkili oldu.

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