Çankırı'da vatandaşlara fermuar sisteminin önemi anlatıldı

Çankırı'da "fermuar sistemi" konusunda vatandaşlara bilgi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü personellerince trafikte güvenlik ve bilinç oluşturmak amacıyla vatandaşlarla bir araya gelindi.

Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, hem afişlerle hem de trafik denetimleri sırasındaki sunumlarıyla vatandaşlara fermuar sisteminin önemi anlattı.