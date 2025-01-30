Orta Yerel Eylem Grubu Derneğinin 6 aylık değerlendirme toplantısı yapıldı

Toplantıya belediye meclis üyesi İsa Böcek ve MHP Orta İlçe Başkanı Ahmet Denizhan da katıldı.

Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci başkanlığında yapılan toplantıda ilçe, belde ve köylere yapılacak projeler değerlendirildi.

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