Çankırı Valisi Taşolar'dan Orta Belediyesine ziyaret
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Orta Belediyesini ziyaret etti.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Orta Belediyesini ziyaret etti.
Taşolar, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci'yi makamında ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette Kaymakam Erkan Minuz ile belde belediye başkanları da bulundu.
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