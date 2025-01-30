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        Çankırı Valisi Taşolar'dan Orta Belediyesine ziyaret

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Orta Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 18:01 Güncelleme: 30.01.2025 - 18:03
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        Çankırı Valisi Taşolar'dan Orta Belediyesine ziyaret
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        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Orta Belediyesini ziyaret etti.

        Taşolar, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci'yi makamında ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette Kaymakam Erkan Minuz ile belde belediye başkanları da bulundu.

        Galeri
        Galeri

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