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        Çankırı'da "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver Projesi" ile ilgili değerlendirme yapıldı

        Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü, "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver Projesi" ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 20:48 Güncelleme: 30.01.2025 - 20:51
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        Çankırı'da "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver Projesi" ile ilgili değerlendirme yapıldı
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        Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü, "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver Projesi" ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, düzenlediği basın toplantısında, Çankırı'da proje kapsamında yapılacak faaliyetlerinin mayıs ayında Trafik Haftası kapsamındaki etkinlikle tamamlanacağını belirtti.

        Projenin amacına ulaşmasında basın mensuplarının desteğinin önemli olduğunu dile getiren Sarıkaya, fermuar sistemi hakkında bilgi verdi.

        Fermuar sisteminin, siren sesi duyulduğunda veya tepe lambası görüldüğünde araçların sağlı sollu yanaşarak ortada ambulansın geçeceği acil geçiş koridoru oluşturulması anlamına geldiğini anlatan Sarıkaya, "Fermuar sisteminin gelecek nesiller açısından mutlaka her bireye anlatılması, ulaştırılması ve benimsenmesi gerekmektedir. Unutmayalım ki bir gün o ambulansta biz ya da yakınlarımız olabiliriz. Bu yüzden fermuar sisteminin tüm vatandaşlarımıza birebir eğitimlerle ve etkinliklerle anlatılması ana hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

        Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Gülay Yurdcu da ocak ayında yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi vererek, projenin emniyet, jandarma, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediye gibi paydaş kurumlarla tanıtıldığını kaydetti.

        Okullarda broşür dağıtımı ve bilgilendirme yapıldığını, halkın yoğun olduğu bölgelerde afişlerin asıldığını aktaran Yurdcu, öğrencilere ambulansı tanıtarak "Yaşama Yol Ver Projesi"ni anlattıklarını söyledi.

        Öğrencilere projenin anlatılmasının ve tanıtılmasının önemli olduğuna işaret eden Yurdcu, "Projenin öncelikle çocukların zihninde yer etmesi gerekiyor ki velilerimiz de bilinçlensin. Şubat ayında da Milli Eğitim Müdürlüğüyle iş birliği içinde okullarda eğitim faaliyetlerine devam edeceğiz. Trafik denetim noktalarında da mayıs ayına kadar düzenli olarak bilgilendirme yapacağız." dedi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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