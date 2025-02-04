Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çerkeş'te ihtiyaç sahibi öğrenci ve vatandaşlara kıyafet desteği

        Çerkeş'te ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencilerine kıyafet dağıtıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:29 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerkeş'te ihtiyaç sahibi öğrenci ve vatandaşlara kıyafet desteği
        ABONE OL

        Çerkeş'te ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencilerine kıyafet dağıtıldığı bildirildi.

        Çerkeş Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı'nın Gaziosmanpaşa İlk ve Ortaokulu ile Pir-i Sani Seyyid Mustafa Çerkeşi Hazretleri Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret ettiği belirtildi.

        Ziyarette bir giyim firmasından temin edilen kıyafetlerin dağıtımının yapıldığı aktarılan açıklamada, "Kaymakamımız Emir Osman Bulgurlu LC Waikiki firmasının kurucusu merhum Vahap Küçük başta olmak üzere halihazırda Yönetim Kurulu Başkanı olan oğlu Vahap Küçük Beyefendiye teşekkürlerini sunarak hayırlarının kabulünü diledi. LC Waikiki firması tarafından ilçemizdeki ilk, orta ve yüksek öğrenim öğrencileri ile ihtiyaç sahibi toplam 2800 vatandaşımıza gönderilen 147 koli toplam 8400 parça kıyafet Vakfımızca teslim alınmıştır. Bu kıyafetler ilk ve ortaöğretimdeki 2190 kişiye 6580 parça, yüksek öğrenimdeki 44 kişiye 132 parça ve vakfımıza kayıtlı ihtiyaç sahibi vatandaşlardan 566 kişiye 1698 parça olmak üzere dağıtıma hazır hale getirilmiştir. 107 kişi Saçak beldesi ve köylerimizde ikamet eden vatandaşlardan olmak üzere 321 parça, ilçe merkezinde yaşayan 459 vatandaşımıza 1377 parça kıyafetten oluşmaktadır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        Meteoroloji'den 19 il için kar uyarısı! İşte o illerimiz!
        Meteoroloji'den 19 il için kar uyarısı! İşte o illerimiz!
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan, ifade verdi
        Seda Sayan, ifade verdi
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Kayalık zeminde yeni şehir
        Kayalık zeminde yeni şehir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek

        Benzer Haberler

        Çankırı Müftülüğünce "Gençlik Hizmetleri Yerinde Rehberlik Programı" yapıld...
        Çankırı Müftülüğünce "Gençlik Hizmetleri Yerinde Rehberlik Programı" yapıld...
        Çankırı İŞKUR İl Müdürü Alim Çaycı, 2024 yılını değerlendirdi
        Çankırı İŞKUR İl Müdürü Alim Çaycı, 2024 yılını değerlendirdi
        Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürü olarak atanan Latif Candan göreve başladı
        Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürü olarak atanan Latif Candan göreve başladı
        Şabanözü'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Şabanözü'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Çankırı'da baharın müjdecisi çiğdemler erken açtı
        Çankırı'da baharın müjdecisi çiğdemler erken açtı
        Çankırı'da buzlanma ve don uyarısında bulunuldu
        Çankırı'da buzlanma ve don uyarısında bulunuldu