Çerkeş'te ihtiyaç sahibi öğrenci ve vatandaşlara kıyafet desteği

Çerkeş'te ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencilerine kıyafet dağıtıldığı bildirildi.

Çerkeş Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı'nın Gaziosmanpaşa İlk ve Ortaokulu ile Pir-i Sani Seyyid Mustafa Çerkeşi Hazretleri Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette bir giyim firmasından temin edilen kıyafetlerin dağıtımının yapıldığı aktarılan açıklamada, "Kaymakamımız Emir Osman Bulgurlu LC Waikiki firmasının kurucusu merhum Vahap Küçük başta olmak üzere halihazırda Yönetim Kurulu Başkanı olan oğlu Vahap Küçük Beyefendiye teşekkürlerini sunarak hayırlarının kabulünü diledi. LC Waikiki firması tarafından ilçemizdeki ilk, orta ve yüksek öğrenim öğrencileri ile ihtiyaç sahibi toplam 2800 vatandaşımıza gönderilen 147 koli toplam 8400 parça kıyafet Vakfımızca teslim alınmıştır. Bu kıyafetler ilk ve ortaöğretimdeki 2190 kişiye 6580 parça, yüksek öğrenimdeki 44 kişiye 132 parça ve vakfımıza kayıtlı ihtiyaç sahibi vatandaşlardan 566 kişiye 1698 parça olmak üzere dağıtıma hazır hale getirilmiştir. 107 kişi Saçak beldesi ve köylerimizde ikamet eden vatandaşlardan olmak üzere 321 parça, ilçe merkezinde yaşayan 459 vatandaşımıza 1377 parça kıyafetten oluşmaktadır." ifadesi kullanıldı.