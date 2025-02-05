Çankırı'da PISA 2025 Nihai Uygulama Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Çankırı'da Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 Nihai Uygulama Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'nın 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek nihai uygulama hazırlık çalışmaları kapsamında, Çankırı'dan uygulamaya katılarak ülkeyi temsil edecek Çankırı Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, Çankırı Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü İbrahim Tezcan tarafından sunum gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Tezcan, PISA'nın genel özellikleri, ülkemizin araştırmaya katılım amacı, PISA 2022 sonuçları ve PISA 2025 uygulama sürecinde yapılacak çalışmalar hakkında paylaşımlarda bulundu. Toplantıda ayrıca, PISA'da önceki yıllarda kullanılan ve kamuoyu ile paylaşılan örnek sorular da incelendi." ifadesi kullanıldı.

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