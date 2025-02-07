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        Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası başladı

        Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası Çankırı'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:32 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:32
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        Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası başladı
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        Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası Çankırı'da başladı.

        Orhan Saka Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun açılış seremonisinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Spor Branşı Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, milli takım seçmeleri niteliği de taşıyan müsabakalara "22 ilden 361 sporcu ve 110 hakemin katıldığı" bilgilerini verdi.

        Kibaroğlu, "Çankırı'dan savate sporu doğdu, tüm Türkiye'ye yayılacak ve bir güneş gibi doğacak. Milli takımları oluşturup şanlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da savatenin dünya genelinde hızla yayılan bir spor olduğunu, Türkiye'de de son yıllarda büyük ilgi gördüğünü anlattı.

        Organizasyonda müsabakalar 9 Şubat'ta sona erecek.

        Not: Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesindeki savate, kickboks ile boks karışımı, tekme ve ayakların kullanıldığı bir spor branşı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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