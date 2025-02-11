Çankırı ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor Çankırı il merkezi ile Yapraklı, Orta ve Çerkeş ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 11.02.2025 - 14:49 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:49 facebook

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