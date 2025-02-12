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        Çankırı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline afet eğitimi verildi

        Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline afet durumlarına karşı hazırlık amacıyla eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:53 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:53
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        Çankırı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline afet eğitimi verildi
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        Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline afet durumlarına karşı hazırlık amacıyla eğitim programı düzenlendi.

        Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde eğitimler düzenlendi.

        Eğitimde, afet anında doğru müdahale yöntemleri, arama-kurtarma teknikleri, ilk yardım uygulamaları ve güvenli tahliye gibi hayati konulara dikkat çekildi.

        Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen teorik ve pratik eğitimler, katılımcılara afet durumunda etkili ve güvenli şekilde hareket etme becerisi kazandırmayı amaçladı. Kurs, özellikle son dönemde yaşanan büyük depremler ve olası afet senaryoları göz önünde bulundurularak düzenlendi. Eğitimler, katılımcıların afet bilincini artırırken, Çankırı'nın olası bir deprem anında daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesini sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

        Eğitime, AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Şube Müdürü Mustafa Biber ile il genelinde görev yapan Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, idareciler ve öğretmenler katıldı.

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