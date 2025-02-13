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        Çankırı Müftüsü Mehmet Şahin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

        Çankırı Müftüsü Mehmet Şahin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:45 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:45
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        Çankırı Müftüsü Mehmet Şahin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı
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        Çankırı Müftüsü Mehmet Şahin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, 13 Şubat Perşembe akşamının Berat Kandili olduğunu hatırlattı.

        Mesajında Berat Kandili hakkında bilgi veren Şahin, şu ifadeleri kullandı:

        "Berat gecesi vesilesiyle beratın yegane sahibinin yüce Rabb'imiz olduğunu hatırlamalıyız. Bununla birlikte her insanın beratı kendi elindedir. Her türlü şiddetin, birlik beraberliği, aile bağlarını, toplumsal huzuru ve barışı tehdit eden olayların yaşandığı bir zamanda Berat Gecesi, insanın kendisiyle yüzleşmesinin, tövbe ve istiğfarla günahlardan arınarak dua ve ibadetle yüce yaratıcısına yaklaşmasının imkanını sunmakta ve daha güzel bir geleceğin kapısını aralamaktadır. Aziz milletimizin, Çankırılı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Berat Kandili'ni tebrik ediyorum."

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