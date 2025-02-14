Orta'da YKS'ye hazırlanan öğrencilerin velilerine seminer

Programın ardından velilerin soruları yanıtlandı ve sınav sürecinde öğrencilere nasıl destek olabilecekleri konusunda rehberlik sağlandı.

Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, rehber öğretmen Selin Esra Yıldırım tarafından velilere YKS süreci, sınav sistemi, tercih süreci ve sınav kaygısıyla başa çıkma konularında bilgi verildi.

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