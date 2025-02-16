Çankırılı kadınlar bayat ekmekleri değerlendirerek yeni lezzetler ortaya çıkarıyor

MUHAMMED KAYGIN - Çankırılı kadınlar, israfın önüne geçmek için başlattıkları proje ile bayat ekmeklerle tatlıdan tuzluya birçok yeni lezzet ortaya çıkarıyor.

MHP Çankırı İl Başkanlığı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) birimi öncülüğünde "İsraf Etmeden Geri Dönüştürelim Projesi" başlatıldı.

Yaklaşık 20 kadının evlerindeki bayat ekmekleri kullanarak yaptıkları çeşitli yemek ve tatlıların beğenilmesi üzerine MHP İl Başkanı Mehmet Fatih Kaya'nın önerisiyle projenin il geneline yayılmasına karar verildi.

Bunun üzerine MHP Çankırı KAÇEP Başkanı Hicran Ekerbiçer ve beraberindeki kadınlar, kermes düzenlemeye karar verdi.

Bayat ekmeklerle hazırlanacak yemeklerin vatandaşlara sunulacağı kermesten elde edilecek gelirle sağlık sorunları yaşayan çocukların tedavilerine destek verilmesi hedefleniyor.

- Hem israf önlenecek hem ihtiyacı olanlara destek sağlanacak

Ekerbiçer, AA muhabirine, sokakta yürürken yollarda ekmek parçaları gördüğünü, bu duruma çok üzüldüğünü söyledi.

Bayat ekmeklerin çöpe gitmemesi için proje geliştirmeye karar verdiklerini anlatan Ekerbiçer, "Son yıllarda ekmek israfının çok fazla olduğunu biliyoruz. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı da ülkemizde günlük 6 milyon ekmeğin israf edildiğini açıklamıştı. Ekmek israfının önüne nasıl geçeriz, nasıl dönüştürelim bayat ekmeklerimizi diye bir proje ürettik. Bayat ekmekten yaklaşık 20 ürün yaptık. Ekmekten köfte, çullama, tirit, çeşitli tatlılar, içinde ekmek olan sarma gibi çok çeşitli yiyecekler hazırladık." dedi.

Bayat ekmek kullanılarak yapılan yiyecekleri çevrelerindeki kişilere ikram ettiklerini ve çok beğenildiğini anlatan Ekerbiçer, şunları kaydetti:

"Ekmekten daha çeşitli neler yapabiliriz, onun üzerinde çok fazla düşündük, çok çeşitli ürünler çıkardık. Amacımız, ekmek israfını önlemek, ekmeklerimizi yeniden dönüştürmek. İsrafı önlemeye yönelik farklı projelerimiz var, onlara devam edeceğiz. Ekmek önceliğimizdi, o yüzden ilk ekmekle başlattık projemizi. 18 Şubat'ta kermesimiz var. Bayat ekmeklerden yaptığımız yiyeceklerimizi Çankırı halkına sunacağız. Kermesten kazanacağımız geliri de Çankırı'da ihtiyaç sahibi iki bebeğimiz var, onlara bağışlamayı düşünüyoruz."