AK Parti Çankırı İl Başkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet

AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye vatandaşları davet etti.

Erdoğan, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 12 Ekim 2024'te ilçe düzeyinde başlayan kongrelerin 7 Şubat'ta yapılan İstanbul kongresiyle nihayete erdirdiklerini söyledi.

8. Olağan Büyük Kongre için gün saydıklarını belirten Erdoğan, "Memleketimizin 81 ilinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 'halka hizmet, hakka hizmettir' şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarımızla büyük, güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

8. Olağan Büyük Kongrede kullanacakları sloganlarla Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"AK Parti'mizin ışığındaki istikbal ile geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, kongremiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyor, 23 Şubat’ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz."