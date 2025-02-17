Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
İlçeye bağlı 1700 metre rakımlı Yapraklı Büyük Yayla mevkisinde etkili olan soğuk hava yerini kara bıraktı.
Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen çam ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.
Kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.