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        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:11 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:11
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        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçeye bağlı 1700 metre rakımlı Yapraklı Büyük Yayla mevkisinde etkili olan soğuk hava yerini kara bıraktı.

        Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen çam ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

        Kar yağışı aralıklarla sürüyor.

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