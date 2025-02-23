Çankırı'nın Bayramören ilçesinde eğitime kar engeli

Çankırı’nın Bayramören ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilçedeki tüm kademelerde yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ile çocuğu anasınıfına devam eden annelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. ​​​​​​​