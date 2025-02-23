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        Çankırı'da rüzgardan yıkılan minarenin yerine yenisi yapıldı

        Çankırı'da kuvvetli rüzgar dolayısıyla yıkılan Bademli Camisi'nin minareleri yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 13:38 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:38
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        Çankırı'da rüzgardan yıkılan minarenin yerine yenisi yapıldı
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        Çankırı'da kuvvetli rüzgar dolayısıyla yıkılan Bademli Camisi'nin minareleri yenilendi.

        Abdulhalik Renda Mahallesi'ndeki caminin minaresinin teki 20 Nisan 2024 tarihinde yaşanan kuvvetli rüzgar dolayısıyla yıkılmasının ardından caminin diğer minaresi de risk teşkil ettiği için kontrollü bir şekilde yıkıldı.

        Hayırsever vatandaşların katkılarıyla inşa edilen minarelerin açılışı için yapılan törende, mevlid okundu, dua edildi.

        İl Müftüsü Mehmet Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, camilerin toplumsal hayattaki öneminden bahsederek, minarelerin inşasına destek olan hayırseverlere ve cemaate teşekkür etti.

        Vatandaşlar, minarelerin yeniden inşa edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Açılış törenine, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Ulusoy, sivil toplum kurulu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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